مقتل ضابط عراقي وإصابة 4 جنود إثر تفجير جنوب بغداد

قتِل ضابط في الجيش العراقي، الثلاثاء، وأصيب 4 جنود، في تفجير عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة إلى جانب الطريق، انفجرت بدورية تابعة لقوات الجيش في قضاء الرضوانية جنوب بغداد.

وأضاف الجابري أن ”التفجير أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 4 جنود بجروح مختلفة“.

واتهم الجابري مسلحي تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجوم الذي لم يتم تبنيه مِن أي جهة حتى الساعة الـ10:26 بتوقيت غرينتش.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة منتشرة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًّا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.