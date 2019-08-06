إسرائيل تزرع الأسلحة في بيوت المقدسيين وتصورها دون علمهم (صور)

كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضعت بندقية في منزل فلسطيني في العيسوية لغرض تصوير مسلسل تلفزيوني، دون علمه؛ ما جعله في أوساط الفلسطينيين يواجه تهمة العمالة والتخابر مع الاحتلال.

وأظهر التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم، أن قوة تابعة لشرطة الاحتلال قامت بزرع بندقية في بيت مواطن فلسطيني في حي العيسوية في القدس المحتلة ، فقط لكي توثق ”العثور عليها“ في المسلسل الوثائقي ”لواء القدس“، حسب ما يستدل من وثائق وصلت للصحيفة العبرية.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء التفتيش في منزل المواطن سامر سليمان، في نوفمبر 2018، وفي نهاية التفتيش تسلم من الشرطة ”تقرير تفتيش“ كتب فيه ”لم يتم العثور على شيء“. ولم يكن سليمان يعرف عن ظروف التفتيش المصور في بيته، ولم يتم اعتقاله بتاتًا أو التحقيق معه بشأن السلاح الذي ”عثر عليه“ ظاهرًا في بيته.

وقال التقرير“اكتشف سليمان الأمر صدفة بعد بث الحلقة التاسعة من المسلسل والتي توثق ”العثور على السلاح“ في منزله، إذ يظهر أفراد الشرطة وهم ”يعثرون“ على بندقية عسكرية إسرائيلية من طراز ”إم-16″، ثم يتباهون بعملهم ويهنئون بعضهم بعضًا بالعثور على السلاح في قبو.

وأضاف التقرير أنه بعد بث الشريط تعرف جيران سليمان عليه وعلى بيته، وهو ما جعل سليمان يخشى أن يعتقد سكان البلدة بأنه مجرم أو متعاون مع الشرطة والشاباك. ويشار إلى أن نجل سليمان، الطفل صالح، أصيب بعيار إسفنجي أطلقه شرطي، قبل خمس سنوات، حين كان عمره 11 عامًا؛ ما تسبب له بفقدان بصره.

وبعد توجه صحيفة ”هآرتس“ إلى شركة البث العام، تم شطب الفيلم من موقعها ومن قناة اليوتيوب الخاصة بها، فيما لم تنف الشرطة ادعاءات سليمان ضدها.