الأردن يسمح للمقدسيين بتجديد جوازات سفرهم في مدينتهم

كشف مصدر قضائي بارز في الأردن، الإثنين، عن توجه رسمي يسمح للمقدسيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في المدينة؛ وذلك لتخفيف معاناتهم.

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني، الشيخ واصف البكري، إن هذه الخطوة تهدف إلى ”التخفيف من معاناة المقدسيين ودعمًا لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال إلى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور“.

وأوضح البكري، في مؤتمر صحفي عقده في القدس الشرقية، أن الجهات المعنية ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر آب/أغسطس تخفيض قيمة تجديد جوازات السفر الأردنية من مئتي دينار أردني (نحو 300 دولار) إلى خمسين دينارًا (نحو 70 دولارًا)“، وذلك تنفيذًا لتوجيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عامًا.

من جهتها، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية في بيان أنها ستبدأ ”بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الأردني بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشرعية بالقدس، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء“.

وأوضحت أن شركة البريد الأردني ستستلم الطلبات التي تقدم عبر المحاكم الشرعية في القدس وتنقلها لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، فتصدر وتطبع الجوازات وترجعها عبر البريد لتسلم لأصحابها في القدس.

وأشار البيان إلى أن الهدف هو ”تمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة ويسر“.

وكان الأردن اتخذ قرارات بهذا الصدد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لكنها تطبق لأول مرة الثلاثاء بعد إنجاز الترتيبات اللوجستية والاتفاقيات الخاصة بتقديم هذه الخدمات.

وبحسب اتفاقيات أوسلو لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظرًا لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.

ويحمل سكان القدس الشرقية جواز سفر أردنيًا مؤقتًا يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقمًا وطنيًا كالأردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية خلافًا للأردنيين.