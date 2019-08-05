”التحالف“ يخلي جرحى سوق آل ثابت في اليمن إلى المستشفيات السعودية

استجابت قوات التحالف العربي في اليمن اليوم الإثنين، لاستغاثة وطلب من قبائل آل ثابت بعد استهداف ميليشيات الحوثي سوق آل ثابت، وأخلت الجرحى إلى مستشفيات في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: ”هناك تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع السعودية، وقد تم تقديم العلاج للجرحى وتقديم المساعدات لتخفيف ألم الجريمة الإرهابية التي تعمدتها المليشيات الحوثية لتأليب الرأي العام ومحاولة إلزاق دول التحالف بتلك الجريمة“.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر إعلامي لقيادة القوات المشتركة للتحالف عُقد في الرياض، أن ”هذه التصرفات تتكرر من قبل المليشيات الحوثية كنوع من الضغط على قوات تحالف دعم الشرعية، إلا أن تلك الانتهاكات مكشوفة ومرصودة وموثقة من قبل القيادة المشتركة لقوات التحالف“، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وتابع: “ منذ بداية انقلاب الميليشيا الحوثية في عام 2014 وهي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال عمليات وجرائم متعمدة ضد أبناء الشعب اليمني“.