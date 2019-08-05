الإمارات تفرج عن مدانين بقضايا إرهابية في عيد الأضحى

كشف النائب العام لدولة الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة قرب عيد الأضحى، ومن بينهم مدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الإفراج عن بعض المدانين بقضايا الإرهاب والتطرف، جاء بعد اجتيازهم برامج المناصحة، وإعادة تقييمهم، حيث تبين اعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم، مؤكدين أنهم سيلتزمون بقوانين الدولة.

يذكر أن العفو شمل 669 سجينًا ممن صدرت بحقهم أحكام بقضايا مختلفة، من بينها الإرهاب والتطرف.