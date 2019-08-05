متظاهرون يرشقون الجيش العراقي بالحجارة في سهل نينوى (صور وفيديو)

تظاهر عدد من العراقيين بمنطقة سهل نينوى، شمال العراق، اليوم الإثنين؛ احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، القاضي بسحب اللواء 30/حشد شعبي من محاور المنطقة كافة.

وقام المتظاهرون بنصب الخيم وإغلاق طريق الموصل أربيل، كما أعلنوا عن عزمهم إغلاق كل الطرق المؤدية لسهل نينوى من أجل الضغط على الحكومة بهدف إعادة نشر مقاتلي اللواء في المنطقة.

وكانت العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي طالت 4 شخصيات عراقية، شملت مسؤول اللواء وعد القدو، بسبب تورطه بعمليات فساد وابتزاز مواطنين، وسرقة أموال المساعدات الدولية، في حين تتهم جهات سياسية وشعبية كثيرة، آمر اللواء ومقاتليه، بالقيام بأعمال ابتزاز ضد المواطنين في سهل نينوى، وفرض أتاوات على بعض التجار في المنطقة.

في السياق، أفادت مصادر أمنية، بأن ”المتظاهرين قاموا برشق سيارات الجيش العراقي بالحجارة، أثناء حضور قوة من الجيش للتفاوض مع المعتصمين لفتح طريق الموصل أربيل”.

بدورها، قالت مصادر محلية في نينوى، لـ“إرم نيوز“، إنه ”تم إغلاق طريق سادة بعويزة والشلالات بالسواتر الترابية، ونصب الخيم من قبل متظاهرين شرقي الموصل“، مؤكدة على أنه “ تم الاعتداء على موكب قائد عمليات نينوى من قبل المتظاهرين“.

وأضافت المصادر أن ”المعتصمين ليسوا من المواطنين، بل هم من عناصر اللواء، الذي أمرت الحكومة بإخراجهم وسحبهم من المنطقة، بسبب أعمالهم الخارجة عن القانون“.