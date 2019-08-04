عشية الاتفاق السوداني.. قتيل في احتجاجات ”انقطاع الكهرباء“

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط قتيل في إطلاق رصاص حي بمدينة دنقلا شمالي البلاد، أثناء احتجاجات محلية على انقطاعات الكهرباء المتكررة بالمدينة ”500“ كيلو متر شمال الخرطوم، ليل الأحد.

وقالت اللجنة في بيان، اطلع ”إرم نيوز“ على نسخة منه، إن الشاب ياسر سيد ٢٥ عاما، أصيب بطلق ناري في عنقه أدى لوفاته، مشيرة إلى أن الشاب قتل في مظاهرات المدينة على انقطاع الكهرباء.

وتشهد أغلب المناطق في السودان، انقطاع الكهرباء بشكل متكرر أدى إلى إقالة مدير شركة توزيع الكهرباء، الخميس.

وتتواصل الانقطاعات المبرمجة على الأحياء السكنية والمدن بسبب نقص الإمداد الكهربائي وضعف التوليد.

وكانت دولة أثيوبيا، أوقفت مد السودان بالتيار الكهربائي عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، لكن الأسبوع الماضي قررت أديس ابابا إعادة تصدير الكهرباء قريبا إلى السودان.