الشرطة الأمريكية: شقيقة منفذ هجوم أوهايو من بين ضحاياه

كشفت الشرطة الأمريكية الأحد، أنّ شقيقة منفذ إطلاق النار في ولاية أوهايو من بين ضحاياه.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها، إن كونور بيتس قتل شقيقته ميغان في إطلاق النار الذي نفذه في مدينة دايتون، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص“، مضيفة أن ”ميغان أصغر ضحية في إطلاق النار السبت“، حسبما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“.

ولم تكشف الشرطة، حتى الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، عن ملابسات تواجد شقيقة بيتس في موقع الحادث، كما لم تعلن عن دوافع المهاجم.

وقُتل بيتس بأيدي عناصر الشرطة بعد أقل من دقيقة من إطلاقه النار من بندقية عيار 223 في شوارع مقاطعة أوريغون في حوالي الساعة الواحدة صباح الأحد.

وقال العمدة نان وايلي، إن مطلق النار كان يرتدي سترة واقية، وكانت لديه خزائن ذخيرة إضافية عالية السعة، وإن دافع الهجوم لم يعلن.

يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة، حيث قتل 29 شخصًا، وجرح العشرات في حوادث إطلاق نار متفرقة في ولايات تكساس وأوهايو، وإلينوي.