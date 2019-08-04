قيادي في ”فتح“: حماس تمارس غباءً سياسيًا وتنفذ الشق الفلسطيني من صفقة القرن

شن عبدالله عبدالله، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، يوم الأحد، هجومًا لاذعًا على حركة حماس، بعد تصريحات الناطق باسمها حازم قاسم، بشأن مؤتمر الاشتراكية الدولية في رام الله.

وقال عبدالله: ”أطالب حركة حماس بوقف الغباء السياسي“، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”دنيا الوطن“ الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال حازم قاسم، إن ”عقد مؤتمر الاشتراكية الدولية في رام الله وتل أبيب بشكل مشترك ومتزامن؛ هو استمرار لسياسة التطبيع التي تمارسها قيادات السلطة الفلسطينية مع جهات في إسرائيل“.

وأكد قاسم، أن مثل هذا السلوك من قيادة السلطة يشجع بعض الجهات في الإقليم التي تطبع مع الاحتلال على زيادة جرعة التطبيع، ويضعف حالة النضال التي تهدف إلى مقاطعة الاحتلال وعزله.

وردّ عبد الله بأن ”المؤتمر اتخذ عدة قرارات في صالح القضية الفلسطينية، كما أنه عبر عن إدانته للإرهاب الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين“، مشددًا على أنه ”مثل نصرة للقضية الفلسطينية وليس كما روجت حركة حماس“.

وتابع القيادي في فتح: ”حماس تسير باتجاه تطبيق الشق الفلسطيني من صفقة القرن الأمريكية، وعليهم أن يتوقفوا عن ذلك، ويعودوا للحضن الفلسطيني“، مؤكدًا أن ”مواقف حماس تثبت أنها خارج نطاق الوحدة الفلسطينية“.

وأشار عبد الله، إلى أن ملف المصالحة الفلسطينية انتهى بسبب ممارسات حركة حماس ومواقفها، مبينًا أنه ”لا يوجد أي اتصالات مع حركة حماس بهذا الملف“.