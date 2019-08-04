الإعلان الدستوري السوداني يحدد مواعيد أداء القسم لمجلسي“السيادة“ و ”الوزراء“

تضمن الاتفاق على ”الإعلان الدستوري“ الذي وقع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى ”الحرية والتغيير“ في السودان، اليوم الأحد، ملحقًا أكدت أبرز بنوده على أن أداء اليمين لمجلس السيادة في 19 أغسطس/آب الجاري، يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 من الشهر نفسه.

وجاء في الملحق تحت عنوان، ”مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق“، تحديد مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء، في الوقت الذي أوضح فيه الملحق، أن ”تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي سيكون في 17 أغسطس/آب الجاري، وثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من الشهر ذاته“.

وحسب الملحق، فإن ”أداء أعضاء المجلس السيادي القسم سيكون في 19 من الشهر الجاري، وفي اليوم ذاته يعقد أول اجتماع للمجلس السيادي“، في حين تم تحديد 20 آب/أغسطس موعدًا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميًا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 آب/أغسطس.

ووفقًا للملحق، تعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 من الشهر الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 من الشهر ذاته، على أن يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في31 من الشهر نفسه، على أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في نفس اليوم.

وينتظر أن يعقد مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، الأحد، اتفاقًا على ”الوثيقة الدستورية“، التي تمثل الإطار الحاكم للفترة الانتقالية التي تصل مدتها لـ ”39“ شهرًا تجرى بعدها انتخابات.