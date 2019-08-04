الرئاسة الفلسطينية ترد على تقرير عبري حول العلاقة مع السعودية

ردت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، على تقرير نشرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية.

واعتبرت الرئاسة أن ”هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز“.

وأشادت الرئاسة، ”بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الى جانب الدعم المالي المتواصل“.

وعبرت الرئاسة، عن ”تقدير الرئيس محمود عباس، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين“.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد دانت، قبل أيام، ما أسمهتها ”الأصوات النشاز“ التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، وفق بيان نشرته وكالة ”وفا“ كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة.

وثمّنت الرئاسة الفلسطينية ”مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف“.