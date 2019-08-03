وزير الدفاع العراقي يعلن براءة قائد عسكري من تهمة التخابر مع ”CIA“

أعلن نجاح الشمري وزير دفاع العراق، اليوم السبت، أن تحقيقات أجرتها الوزارة برَّأت قائد عمليات الأنبار، اللواء محمود الفلاحي، من تهمة التخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي في محافظة كربلاء جنوب العراق، إن ”وزارة الدفاع شكلت لجنة تحقيق بخصوص المكالمة الهاتفية، وانتهت التحقيقات إلى أنه لا يوجد قائد عسكري خائن في الجيش العراقي“.

وكان الشمري أمر، الشهر الماضي، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مكالمة هاتفية بين الفلاحي وعميل بالاستخبارات الأمريكية.

ونشر فصيل ”حزب الله“ التابع لـ“الحشد الشعبي“ (شيعي مقرب من إيران)، الشهر الماضي، تسجيلًا للمكالمة الهاتفية، تبلغ مدته نحو 7 دقائق.

وخلال التسجيل، طلب عميل الاستخبارات الأمريكية من الفلاحي تحديد مواقع ”حزب الله“، في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار (غرب)، بهدف تسليم إحداثياتها لإسرائيل من أجل قصف تلك المواقع.

وفي مكالمة ثانية، قدم العميل شكره لقائد عمليات الأنبار على تسليم الجانب الأمريكي تلك الإحداثيات.

ولم يدلِ الشمري بأي تفاصيل عن طبيعة تلك المكالمة، وكيفية تبرئة الفلاحي من الاتهامات التي وُجّهت إليه.