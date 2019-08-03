إقالة ضباط عراقيين على خلفية هروب سجناء من مركز شرطة

أعلنت وزارة الداخلية في العراق اليوم السبت، إقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري، وعدد من الضباط الآخرين، على خلفية هروب سجناء من أحد مراكز العاصمة.

وتمكن عدد من السجناء اليوم السبت، من الهروب من مكتب أمني لمكافحة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”15 موقوفًا تمكنوا من الهروب من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة في بغداد“، مبينًا أن ”بينهم أشخاصًا بارزين في تجارة المخدرات“.

وذكر بيان مقتضب صدر عن وزارة الداخلية، أن ”وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أعفى قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم“.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه جرى احتجاز عدد من الضباط والمراتب في الوزارة على خلفية الحادثة، التي هزت الرأي العام العراقي، ومن المتوقع أن تكون للقضية تداعيات، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة سجن أبو غريب عام 2013 عندما هرب العشرات من قادة تنظيم القاعدة من السجن الواقع غرب العاصمة بغداد، ليؤسسوا بعد ذلك تنظيم داعش، ويكونوا نواة التنظيم المتشدد.