برلمان كردستان يقر 3 أغسطس يومًا لإحياء ذكرى ”إبادة“ الإيزيديين‎

صوّت برلمان إقليم كردستان بشمال العراق، اليوم السبت، لصالح مشروع قرار يعتبر الثالث من أغسطس/ آب من كل عام يومًا لإحياء ذكرى جريمة ”الإبادة الجماعية“ بحق الإيزيديين على أيدي تنظيم ”داعش“ المتشدد.

وصوت 87 نائبًا من أصل 111 لصالح مشروع القرار، الذي اعتبر ما حدث للإيزيديين جريمة ”إبادة جماعية“، حيث سقط أكثر من خمسة آلاف قتيل، فضلًا عن المفقودين.

واجتاح ”داعش“ قضاء سنجار (120 كم غرب مدينة الموصل)، معقل الطائفة الإيزيدية بالعراق، في 3 أغسطس/ آب 2014، وسيطر على المنطقة حتى تم طرده منها في العام التالي على أيدي قوات إقليم الشمال (البيشمركة).

ورغم خسارة ”داعش“، أواخر 2017، الأراضي التي كان مسيطرًا عليها في العراق، إلا أن نحو ثلاثة آلاف إيزيدي لا يزالون مفقودين.

واختطف التنظيم المتشدد في 2014 حوالي ستة آلاف إيزيدي، بينهم نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة اتخذهن داعش ”سبايا“ للاستعباد الجنسي.

والإيزيديون هم مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها في محافظة نينوى شمالي العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في كل من: تركيا، سوريا، إيران، جورجيا وأرمينيا.