12 قتيلاً بانفجار بمطار الشعيرات العسكري في سوريا

قتل 12 عنصراً من قوات النظام السبت في انفجار ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من دون أن يتمكن من تحديد السبب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها أن الانفجار نتج من ”خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية“، مشيرة إلى ”ارتقاء عدد من الشهداء“ من دون تحديد الحصيلة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: ”قتل 12 عنصراً من قوات النظام جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر السبت، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فني“.

ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام، واستهدفته الصواريخ الأميركية في نيسان/أبريل العام 2017 رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون (شمال غرب) اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.