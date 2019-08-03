بالفيديو.. لحظة اغتيال ناشط فلسطيني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تواصل القيادة الفلسطينية في لبنان، بالاشتراك مع اللجنة الأمنية في مخيم عين الحلوة، بجنوب لبنان، اليوم السبت، عقد اجتماعها المفتوح منذ يوم أمس، وذلك بهدف تطويق تداعيات اغتيال شاب فلسطيني في تنظيم ”عصبة الأنصار“ المحسوبة على حزب الله، على يد شاب ينتمي إلى مجموعة إسلامية متشددة.

حادث القتل حصل بعيد مسيرة احتجاجية بالمخيم على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المتعلق بتنظيم العمالة الأجنية والذي وجد فيه نشطاء المخيمات الفلسطينية ”جورًا“ إضافيًا ضدهم.

كلاهما، القتيل حسن علاء الدين (20 سنة) الملقب بالخميني، والقاتل المعروف بلقب ”العرقوب“ كانا يشاركان بالتظاهرة الاحتجاجية بالشارع الفوقاني من المخيم عندما أصيب ”الخميني“ بطلقة من مسافة قريبة نُقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

وفور انتشار الخبر وتوجُّه التهمة إلى ”العرقوب“، أقدم ذوو القتيل على إطلاق النار في أرجاء الشارع، كما أُطلقت عدة قذائف ب7، ما أدى إلى توتير الوضع الأمني وخلو طرقات وأزقة المخيم من المارة والسيارات، وأقفلت المحال التجارية تحسبًا لمزيد من التأزم.

انتقل من فتح لحزب الله

يشار إلى أن الشاب القتيل نجل لقيادي سابق في حركة فتح قبل أن يصبح محسوبًا على حزب الله، ويُعرف، الأب والابن، بلقب الخميني.

أما المتهم بالقتل والمعروف بلقب ”العرقوب“ فإنه ينتمي إلى فصيل سياسي متطرف دينيًا حيث اختفى لتتولى القيادة الفلسطينية واللجنة الأمنية تعقبّه من أجل تسليمه للقضاء.

علمًا أن أسباب الجريمة ثأرية وذات طابع خاص، كما هو متداول