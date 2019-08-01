دمشق توافق على هدنة مشروطة في إدلب

المصدر: أ ف ب

أعلنت دمشق، اليوم الخميس، موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي – التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامنًا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا.

ونقلت ”سانا“ عن مصدر عسكري قوله: ”الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارًا من ليل هذا اليوم“.

وأضاف المصدر: ”شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع (الإرهابيين) بحدود 20 كيلومترًا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة“.

وكانت روسيا وتركيا توصلتا إلى الاتفاق في أيلول/سبتمبر، إلا أن تنفيذه لم يستكمل.