أطباء السودان: مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج في أم درمان

قالت لجنة أطباء السودان إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا، وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان، اليوم الخميس.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع بعدما دعت المعارضة إلى مسيرة مليونية؛ احتجاجًا على مقتل طلاب خلال مظاهرة هذا الأسبوع.

وأعلنت لجنة الأطباء أن القتلى سقطوا في احتجاج بمدينة أم درمان، إثر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكدت اللجنة، في تصريح مقتضب الخميس، أن هناك عددًا من الإصابات جارٍ حصرها.

وحذرت قوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية، من اختراق ”الفلول“ لمواكب المتظاهرين، وقالت إن هناك محاولات لجر البلاد لدائرة العنف، لافتة إلى أن هناك محاولات لاختراق صفوف المتظاهرين من خلال زرع بعض منتسبي وفلول النظام السابق.

وزعم بيان صادر عن لجنة العمل الميداني في قوى التغيير قيام النظام ”بتوزيع أسلحة نارية على بعض تلك المجموعات“، معتبرًا أن ”المخطط يهدف لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية“.

وأضاف البيان أن المخطط يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من أحد قيادات الجهاز سابقًا.