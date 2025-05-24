بسبب توترات طرابلس.. إجلاء 71 مصريًا من ليبيا

أعلنت مصر، مساء الجمعة، إجلاء 71 من مواطنيها من ليبيا، بسبب التوترات التي تشهدها العاصمة طرابلس على خلفية الاشتباكات التي اندلعت إثر مقتل قائد جهاز "دعم الاستقرار" عبدالغني الككلي الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، إن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، يوم الجمعة، إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنًا مصريًا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن، وسبق أن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

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وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية في ليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المصريين دون تحميلهم أي أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسؤولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.

وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولًا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا، والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ولفتت إلى أن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا لحين استقرار الأوضاع.

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وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا، ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدًا عن لغة السلاح.