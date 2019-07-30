واشنطن تدين العنف في ”الأبيض“ السودانية‎

أدانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، العنف الذي أدى إلى مقتل محتجين وطلاب في مدينة الأبيض شمال كردفان في السودان أمس الاثنين.

واعتبرت السفارة على حسابها، في ”تويتر“، أن ”استخدام الذخيرة الحية لم يكن في أي وقت، الرد المناسب على التظاهر السلمي“.

وقالت السفارة إن الحادثة المأساوية تجعل تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية مدعومة من الشعب السوداني أمرًا أكثر إلحاحًا.

ودفعت حادثة الأبيض، إلى تحريك تظاهرات في عدد من المدن السودانية، اليوم الثلاثاء، تنديدًا بالحادثة التي راح ضحيتها 8 مدنيين بينهم طلاب.

وأدت أعمال العنف أيضًا إلى رفع التوتر بين فرقاء السودان، وتعليق مفاوضات وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تقاسم السلطة، إلى أجل غير مسمى.

وتتهم قوى الحرية والتغيير سلطات الأمن بالتورط بقتل المحتجين، بينما شكلت سلطات الولاية لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة تفاصيل الحادثة.