العراق.. تطبيق قرار إلغاء مكاتب ”الحشد الشعبي“ في جميع المحافظات‎

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إلغاء مكاتب ”الهيئة“ في جميع المحافظات، والمسميات غير العسكرية، تنفيذًا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أمر عبد المهدي بإغلاق جميع مقار فصائل ”الحشد الشعبي“ في المدن وخارجها، واعتبر الفصائل التي لا تعمل بتعليماته ”خارجة عن القانون“.

وقال الفياض، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عبد المهدي، إنه ”تم إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في كافة المحافظات، وتحويل ملاكاتها (عناصرها) وموجوداتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة“، وذلك تنفيذًا للأمر الديواني الصادر مطلع الشهر الجاري.

وأضاف الفياض:“تمت إزالة كل المسميات خارج سياق الأمر الديواني، بما فيها مسمى الحشد العشائري، وتوحيد السياقات لتحقيق التجانس بين تشكيلاتنا كافة، وسيتم ذلك خلال فترة شهرين بصورة كاملة“.

وتابع:“صدرت توجيهات بغلق أي تواجد في المدن تحت أي مسمى اقتصادي، ممكن أن ينسب لهيئة الحشد الشعبي، وتم إنجاز ذلك“.

وتضم قوات:“الحشد الشعبي“ فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقًا، مثل ”فيلق بدر“ و“عصائب الحق“ و“سرايا السلام“، وانضم إليها آلاف الشيعة، فيما وُسّعت لاحقًا بضغط من الولايات المتحدة لينضم إليها مقاتلون سُنَّة.