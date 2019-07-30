الحاجة هدية تتسبب في خروج البشير من السجن

سمحت السلطات السودانية، للرئيس المعزول عمر البشير، بالخروج من مقر اعتقاله بسجن ”كوبر“ المركزي بالعاصمة الخرطوم؛ للمشاركة في تشييع والدته.

وتوفيت هدية محمد الزين والدة البشير، مساء الإثنين، بمستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

حضر البشير وشقيقه عبدالله ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين (صديق شخصي للبشير)، صلاة الجنازة بمنزل الأسرة (بحي كوبر العريق)، وسط انتشار أمني كثيف.

ورافق البشير حراسة أمنية محدودة، حيث ووري الجثمان الثرى بمقابر ”حلة حمد“، مساء الإثنين، في مدينة الخرطوم بحري.

وذكر شهود عيان، أن منزل الأسرة لا يزال يستقبل، الثلاثاء، جموع المعزين، وسط انتشار واسع للجيش والشرطة وقوات الدعم السريع.

وعزل الجيش، البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من خمسة أشهر.

ويقبع البشير في سجن كوبر شمالي الخرطوم، حيث يواجه عدة تهم، بينها ”التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين“، و“تدبير انقلاب 1989“ والفساد المالي.