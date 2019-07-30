السجن 13 عامًا للمحامي الفلسطيني طارق برغوث

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، بالسجن 13 عامًا ونصف العام، بحق المحامي الفلسطيني طارق برغوث؛ بعد إدانته بمزاعم حول تنفيذه ”هجمات خطيرة“ برفقة زكريا الزبيدي الذي كان رئيس كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

واعتقل المحامي طارق برغوث في 27 شباط/ فبراير الماضي، من منزله في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وكان يمثل معتقلين فلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية.

وقالت المحامية ليئا تسيميل التي ترافعت عن المحامي طارق برغوث في تصريح لوكالة فرانس برس، إن ”محكمة عوفر العسكرية في بيتونيا بالضفة الغربية قضت بسجن طارق برغوث 13 عامًا ونصف العام مع النفاذ، إضافة إلى سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة تقدر بعشرة آلاف شيكل نحو (2850 دولارًا)“.

وإلى جانب برغوث، اعتقلت القوات الإسرائيلية، في شباط/فبراير، أيضًا زكريا الزبيدي الذي قاد كتائب شهداء الأقصى في الانتفاضة الثانية.

والاثنان اتهما بإطلاق النار، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، على حافلات إسرائيلية في منطقة رام الله في الضفة المحتلة.

وكان الزبيدي استفاد من عفو أخرجه من السجن عام 2007 بعد مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتعهده بعدم القيام بنشاطات جديدة، وشغل منصبًا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وتابعت المحامية تسيميل أن المحامي برغوث، ”قال في إفادته إنه قرر أن يطلق النار بعدما شعر بالظلم الكبير الناتج عن طريقة تعاطي المحاكم الإسرائيلية مع الفلسطينيين، وبعدما رأى الشبان الفلسطينيين الصغار يقتلون على الحواجز ليقوم هو بتسلم جثثهم“.

وأضافت أن ”أول إطلاق نار نفذه طارق برغوث كان على حاجز الزيتونة شرق القدس الشرقية المحتلة، حيث كان يتسلم جثث الشبان“.

وتابعت تسيميل، أنه ”كان وحده عندما أطلق النار في المرة الأولى، وبعد ذلك رافقه الزبيدي دون أن يشارك في إطلاق النار، وفي المرات الأخرى أطلق برغوث النار على حافلات للمستوطنين من بعيد دون إصابتهم، وذلك فقط ليقول إنهم لن يشعروا بالراحة والهدوء في الأراضي المحتلة“.

وكان جهاز الأمن الداخلي ”الشين بيت“ أوضح في بيان صدر في أيار/مايو الماضي، أن المتهمَين ”استخدما سيارة تابعة للسلطة الفلسطينية وأطلقا النار مرارًا على حافلات مدنية“.

ولفت الشين بيت أيضًا إلى أن برغوث أطلق النار على سيارة للشرطة الإسرائيلية عند حاجز بين الضفة والقدس؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.