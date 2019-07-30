صحيفة تكشف تفاصيل هجوم إسرائيلي قبل أيام ضد هدف إيراني في العراق (فيديو)

ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل وسعت دائرة هجماتها ضد الأهداف الإيرانية في سوريا والعراق، مشيرة إلى أنها هاجمت معسكرًا في محافظة صلاح الدين شمال غرب العراق، في التاسع عشر من الشهر الجاري، باستخدام طائرة من طراز ”F-35“.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو للهجوم الإسرائيلي، وقدرت التقارير الأولية أن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرة دون طيار.

وحسب الصحيفة، قالت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة ”الشرق الأوسط“ الصادرة في لندن، إن إسرائيل نفذت الهجوم الأخير على درعا وتل الحارة في جنوب سوريا بهدف منع إيران من السيطرة على هذا التل الإستراتيجي الواقع مقابل مرتفعات الجولان.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن الهدف الذي تعرض للهجوم قبل 10 أيام في محافظة صلاح الدين في العراق، هو قاعدة لميليشيا تابعة لإيران، وأسفر القصف عن مقتل العديد من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن القاعدة التي تم قصفها كانت تحتوي على صواريخ باليستية إيرانية الصنع مخبأة في شاحنات تبريد الطعام.

ووفقًا لمحلل الشؤون الأمنية الإسرائيلي رون بن يشاي، فإن ”الإيرانيين ربما كانوا بَنَوْا قاعدة تخزين لوجستية أمامية في العراق للصواريخ التي سيتم نشرها خلال الحرب عبر الممر البري إلى سوريا أو لبنان وتشغيلها ضد إسرائيل“.

وأوضح أن ”ميزة وجود قاعدة في منطقة صلاح الدين بالقرب من الحدود السورية، تتمثل في أنها تسمح بنقل الصواريخ إلى مرتفعات الجولان السورية في غضون ساعات قليلة، فالمسافة تبعد حوالي 700 كم من إسرائيل، وتجعل من الصعب على القوات الجوية الإسرائيلية العمل هناك، وعبور القائم عبر الطريق الرئيس وممر البر الرئيس، الذي يربط إيران بسوريا ولبنان عبر العراق“.

ومن القائم، يستمر الممر البري على بعد عشرات الكيلومترات إلى الشمال، حتى (البو كمال)، وهي مدينة سورية تقع على نهر الفرات، حيث تتواجد الميليشيات الشيعية التي تدير الممر البري.