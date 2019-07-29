شرطة الاحتلال تستدعي طفلاً مقدسيًا في الثالثة من عمره للتحقيق معه

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات؛ للتحقيق معه بزعم إلقائه الحجارة على دورية لجنود الجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن ”قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وقامت بملاحقة الطفل محمد ربيع عليان، وخلال ذلك تواجدت عائلته في المكان وطالبتها الشرطة بإحضاره يوم الثلاثاء للتحقيق في مركز الشرطة، وسلمتها الاستدعاء“.

وأشارت الهيئة، إلى أن استدعاء التحقيق الموجه للطفل المقدسي القاصر محمد ربيع عليان (3 سنوات)، بحجة إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن ”الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وإن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية“.

وأضاف، أن ”سلطات الاحتلال صعدّت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص“.