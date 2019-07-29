تغيير اسم ”جهاز الأمن والمخابرات“ بالسودان

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، الاثنين، تغيير اسمه إلى ”جهاز المخابرات العامة“.

جاء ذلك وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

ويتبع الجهاز في الأساس لرئاسة الجمهورية لكنه يتبع حاليًا للمجلس العسكري منذ عزل رئيس البلاد عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

ويأتي التعديل استنادًا إلى مرسوم دستوري صدر بتوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وفقًا لذات المصدر.

وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات (جهاز جمع معلومات) لسنة 2010، دون تفاصيل.

بدوره، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول، أبو بكر دمبلاب، أن التغيير يأتي في سياق ”هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد“.

وقال إن ”جهاز المخابرات بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم“.