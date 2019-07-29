غارات تقودها روسيا تستهدف مدنًا شمال غرب سوريا

ذكر قادة عسكريون بالمعارضة السورية وجماعات حقوقية الاثنين أن روسيا وحليفتها سوريا تكثفان ضرباتهما الجوية على المدن المكتظة بالسكان في مرحلة جديدة أكثر دموية في هجوم مستمر منذ ثلاثة أشهر على آخر معقل للمعارضة في الشمال الغربي.

وأسقط هجوم جوي مستمر منذ أسبوع على مدن في جنوب محافظة إدلب أكبر عدد من الضحايا المدنيين منذ انضمت الطائرات الروسية المقاتلة للجيش السوري في 26 أبريل نيسان في هجوم لاستعادة السيطرة على ذلك الجيب.

وقال فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية ”هي الأعنف قصفًا و(الأكثر) خسائر في الأرواح منذ بداية الحملة“

وقال النقيب ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف من الجيش الحر المدعوم من تركيا ”هم ينتقمون من الحاضنة الشعبية التي وقفت مع أبنائهم الثوار المتواجدين على الجبهات وساهمت في هذا الصمود“.

ووصف الغارات بأنها ”إرهاب ممنهج لعصابات الأسد والقوات الروسية“.

وتنفي كل من الحكومة السورية وحليفتها روسيا، التي كانت قوتها الجوية عاملًا حاسمًا في المكاسب العسكرية التي حققتها دمشق في السنوات القليلة الماضية، استهداف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

وتقولان إن هجومهما، وهو واحد من أكبر الهجمات في سنوات الحرب الثماني، يستهدف إنهاء حكم متشددي القاعدة في الشمال الغربي.

وقتلت طائرات مقاتلة الاثنين أربعة مدنيين وأصابت العشرات في غارة على سوق بمدينة معرة النعمان في نفس المكان الذي قتل فيه 40 شخصا في 22 يوليو تموز في أكثر ضربة جوية منفردة تسقط قتلى منذ بدء الحملة.

وقال رجال إنقاذ إن ذلك الهجوم جاء في أعقاب يومين من القصف المكثف على وسط مدينة أريحا الذي قتل فيه ما لا يقل عن 16 مدنيًا.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثق الضحايا وتوافي وكالات الأمم المتحدة بمستجدات القتال إن أكثر من 62 شخصًا قتلوا إجمالا في أربع ضربات جوية كبيرة على مدينتي معرة النعمان وأريحا وعدة بلدات منذ الأسبوع الماضي.