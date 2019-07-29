الخارجية الفلسطينية: خطة نقل السفارات للقدس دليل فشل أمريكا وإسرائيل‎

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الإثنين، إن اقتراح يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل، بتخصيص 50 مليون شيقل لتشجيع بعض الدول على نقل سفارة بلادها الى إلقدس المحتلة، يؤكد فشل أمريكا وإسرائيل في تجاوز الإجماع الدولي بشأن القدس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الاقتراح يثبت إصرار الحكومة الإسرائيلية على سياسة الابتزاز السياسي واستغلال احتياجات بعض الدول لإحداث تغيير وتبديل في موقفها من قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأشارت إلى أن ”ذلك يعتبر اعترافًا إسرائيليًا رسميًا بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس في التصدي للقرارات الأمريكية المنحازة ومحاولات إسرائيل استدراج بعض الدول للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال“.

وتابع بيان الخارجية، أن“ هذا الفشل نرى انعكاساته من خلال مواقف الدول والإجماع الدولي على رفض القرارات الأمريكية والتمسك الدولي بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن مقترح كاتس يأتي في سياق المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، ومصيره الفشل، ولا يمكن أن يخفي حقيقة العزلة الأمريكية الإسرائيلية أمام الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي، وسيصطدم دائمًا بجدار الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية المدعومة من أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم.

وشددت على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتعميق الجبهة الدولية العريضة الرافضة للقرارات الأمريكية المشؤومة المؤيدة للاحتلال، وستواصل حواراتها المفتوحة مع أصحاب القرار والرأي العام في الدول المستهدفة إسرائيليًا؛ لتوضيح خطورة التجاوب مع المقترحات الإسرائيلية، وتوظيف الاقتصاد العربي والإسلامي والصديق والخبرات الفلسطينية، للوقوف إلى جانب الدول المستهدفة بالابتزاز الأمريكي الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها سترفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد أي دولة تُقْدِم على نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة.