العراق.. تحالف الصدر يتهم الأكراد والسنة بعرقلة قانون إخراج القوات الأمريكية

اتهم تحالف ”سائرون“ المدعوم من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الاثنين، الأكراد والقوى السنية بعرقلة قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وتسعى القوى الشيعية إلى إقرار القانون منذ أشهر، دون أن تتمكن من ذلك، بسبب معارضة بعض الكتل من مختلف المكونات والطوائف، بعضها شيعية، مثل تيار ”الحكمة“ بزعامة عمار الحكيم.

وقال النائب عن تحالف ”سائرون“، علاء الربيعي، خلال تصريحات صحفية، إن ”تحالف سائرون هو الكتلة السياسية الوحيدة التي طالبت بطرد القوات الأمريكية داخل مجلس النواب، وحافظت على هذا الموقف الثابت رغم عدم توافق كتل سياسية كبرى مع تحالف سائرون على هذا المطلب“.

وأضاف الربيعي أن ”بعض المكونات الأخرى وقفت ضد قرار طرد القوات الأمريكية من العراق، وعلى رأسهم المكون السني والمكون الكردي“، مشددًا على أن ”سائرون طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإدراج إخراج القوات الأجنبية من العراق وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تبرر التواجد الأمريكي، ضمن الجلسات المقبلة“.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن ”الحراك الذي جرى خلال الأيام الماضية بشأن خروج القوات الأمريكية كان بسبب ضغوط خارجية على النواب والكتل الداعية لذلك، لكن واقع الحال يؤكد أن هذا التوجه معقد بشكل كبير، إذ إن الكتل السنية ترغب ببقاء تلك القوات في مناطقها، فهي ترى أنها عامل توازن، بينما ترفض الكتل الكردية إخراج القوات الأمريكية، فضلًا عن أن نصف الكتل الشيعية ترفض خروج القوات الأمريكية من البلاد“.