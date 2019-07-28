بعد تعيين رئيس جديد لبلدية غزة.. قوى فلسطينية تتهم حماس بـ“اغتيال الديمقراطية“

اتهمت أحزاب وقوى فلسطينية، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بـ“اغتيال الديمقراطية“ بعد تعيينها رئيسًا لبلدية مدينة غزة ”من خلال انتخابه من قبل مجموعة من الأشخاص اختارتهم الحركة“.

وأعلنت بلدية غزة، انتخاب يحيى السراج، رئيسًا جديدًا لبلدية غزة عبر مجموعة من النخب والشرائح المجتمعية المختلفة، دون أن تعلن عن الآلية التي اعتمدتها لاختيار هذه النخبة.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن ”تمثيلية انتخاب رئيس بلدية غزة من خلال مجمع انتخابي فصّلته سلطة الأمر الواقع (حركة حماس) على المقاس، خطوة غير مقبولة تمثل إمعانًا في اغتيال الديمقراطية، ومصادرة حقوق المواطنين في المشاركة انتخابًا وترشيحًا“.

من جانبه، قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، إن ”غزة تستحق رئيسًا لبلديتها يمنحه أهلها الثقة بشخصه، لا رئيسًا يتم تعيينه فى جلسة حزبية“.

بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إجراء انتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل؛ لفتح الباب أمام صون مصالح المواطنين وتوفير الخدمات البلدية.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن ”إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة، وتعيين رؤسائها بطرق انتقائية، كما حدث في تعيين رئيس لبلدية غزة، لا تسهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية“.

وتابعت، أن ”هذا التعيين لا يفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل“.

ورفضت حركة حماس، إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة عام 2017، فيما جرت هذه الانتخابات في الضفة الغربية، وتذرعت حماس في حينه، بأن إجراء الانتخابات المحلية في غزة مرتبط بإنهاء الانقسام.