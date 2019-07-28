ما حقيقية قصف طائرة مجهولة لمعسكر للحشد الشعبي في ديالى العراقية؟

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأحد، حقيقة قصف طائرة مجهولة لأحد معسكراتها في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الحشد (المحور الشمالي) علي الحسيني، إن ”الأنباء التي تحدثت عن وجود عملية قصف جوي على معسكر للحشد الشعبي في محافظة ديالى، غير صحيحة، ولا توجد أي عمليات قصف ضد أي معسكر للحشد بأي مدينة عراقية“.

وأوضح في تصريح خاص لـ“ارم نيوز“، أن ”بعض وسائل الاعلام تروج تلك الأنباء، بهدف التشويش على الرأي العام، ومحاولة زج الحشد الشعبي في الصراعات الدولية“.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، إن ”الأنباء التي تحدثت عن تعرض معسكر العراق الجديد أو ما يًسمى سابقًا (أشرف)، التابع للحشد الشعبي إلى قصف من قبل طائرة مجهولة غير صحيحة“.

وأكد في تصريحات صحفية، أن ”الأوضاع في عموم محافظة ديالى مستقرة، ولا يوجد أي مكان للقوات الأمنية أو الحشد الشعبي قد تعرض لقصف“.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشرت وسائل إعلام خبرًا عن تعرض معسكر لمقاتلي الحشد الشعبي في محافظة ديالى لقصف من قبل طائرة مجهولة، ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة آخرين.