حميدتي يزور القاهرة مساء الأحد

يتوجه نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر مسؤول.

وقال مصدر عسكري، بالقصر الرئاسي، للأناضول، إن حميدتي؛ سيجري مباحثات رسمية، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن الزيارة الرسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، التي لم تعلن بعد من الجانب السوداني، بعد ساعات من عودته من جوبا، عقب زيارة استمرت يومين، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال“ الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعد تلك الزيارة التي لم تعلن القاهرة عن تفاصيلها حتى الساعة 12:00 ت.غ هي الأولى لحميدتي لمصر، ولثالث مسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/آيار الماضي، والتقى السيسي.