وصول ”حميدتي“ إلى جوبا مع وفد من ”الحرية والتغيير“

وصل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، السبت، دولة جنوب السودان، على رأس وفد رفيع من ”المجلس“ وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان في استقباله توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، يتوقع أن يلتقي خلالها رئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، عبدالعزيز آدم الحلو، إلى جانب بعض قيادات حركات دارفور المتمردة.

وقال ”دقلو“ في تصريحات مقتضبة للصحفيين بمطار جوبا، إنه جاء استجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجنوب، للقاء ”الحلو“، وبحث كيفية تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان.

وفور وصوله مطار العاصمة جوبا، توجه ”دقلو“ إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، قبيل انطلاق جولة المباحثات المغلقة مع قيادات الحركات المسلحة بجوبا.

وفي وقت سابق، عرض سلفاكير على الأطراف السودانية، مبادرة التوسط بينها من أجل تحقيق الانتقال السلمي.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال“ الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان ، والنيل الأزرق .

وتعاني ”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال“ من انقسامات حادة بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارًا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبدالعزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.