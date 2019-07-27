الأردن ينفي علمه أو مشاركته بشبكة سكك حديد زعمت إسرائيل أنها ستربطها بالمنطقة

أكد وزير النقل الاردني أنمار الخصاونة أنه لا يوجد أي اتصالات أو تنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول مشروع السكك الحديدية الذي تتناقله وسائل الإعلام لربط الأردن مع فلسطين واسرائيل والدول العربية

ونقلت مواقع اخبارية عن الوزير الخصاونة أن الأردن أوقف الربط مع الأراضي الفلسطينية على بعد 35 كم من الحدود تمهيدا لتنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية الذي يربط شمال الاردن بجنوبه والوسط ،ولا علاقة له بالمشروع المعلن عنه.

وقال إن المشروع الاردني المحلي ستتفرع منه في المستقبل خطوط باتجاه الدول العربية المجاورة وتحديدا سوريا والعراق ولن يشمل الأراضي الفلسطينية

وكانت وزارة النقل الاسرائيلية نشرت خارطة لربط السكك الحديدية مع الأردن والدول العربية زاعمة فيها أن هناك مشروعا سيربطها مع المنطقة عبر الأردن ، بدعوى تسهيل حركة مرور البضائع والركاب مع أوروبا