استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن ”الشاب أحمد القرا (23 عامًا)، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن شرق خان يونس، خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن إصابة أكثر من 56 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وتوافد الاف الفلسطينيين، للحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ68 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، تحت شعار ”جمعة لاجئي لبنان“.

وكانت هيئة مسيرات العودة، قد حذرت إسرائيل من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين سيجر المنطقة لتصعيد جديد.