أردوغان: سنتوجه لمكان آخر إذا لم نحصل على مقاتلات إف-35 من أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلاتها إف-35.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة باستبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.

وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها ستستبعد تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، من برنامج مقاتلات إف-35 كما كانت تحذر مرارًا، وذلك بعد أن تسلمت أنقرة شحنة من الأنظمة الدفاعية الصاروخية إس-400 من روسيا.

ولم يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب القانون الأمريكي ستفرض على تركيا.

وعبر أردوغان، الذي كان يتحدث علانية عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، عن أمله في أن يتحلى المسؤولون الأمريكيون ”بالعقلانية“ فيما يخص مسألة العقوبات.

ممر الإرهاب

في سياق آخر قال الرئيس التركي إن بلاده عازمة على تدمير ”ممر الإرهاب“ شرق نهر الفرات في سوريا بغض النظر عما ستصل إليه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا.

وخلال الأيام الماضية، كثّفت تركيا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا، وقالت إن ”صبرها نفد“ من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة، مضيفة أنها ستشن عملياتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال أردوغان لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم: ”أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض.. سنجد حلًا دائمًا للإرهاب“، على حد وصفه.