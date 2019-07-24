اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين

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اعتقلت سلطات الأمن السوداني، نقيب الصحفيين السودانيين، رئيس اتحاد صحفيي شرق أفريقيا، الصادق الرزيقي، دون توضيح الأسباب بشأن اعتقاله. لكن مصادر موثوقة، رجَّحت في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن يكون اعتقال الرزيقي متصل بالعملية الانقلابية الأخيرة، التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من، اليوم الأربعاء. ويشغل ”الرزيقي“ المحسوب على نظام الرئيس السابق عمر البشير،…