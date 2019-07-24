اعتقال النائب الأول السابق للبشير وعدد من كبار الضباط السودانيين

اعتقلت السلطات السودانية النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والملقب بـ ”الصندوق الأسود“ لنظام البشير، و“كاتم سر الإنقاذ“.

وأكدت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن السلطات اعتقلت صالح، الأربعاء، بعد أن اعتقلت عددًا من ضباط القوات المسلحة السودانية، وقادة من تنظيم الحركة الإسلامية، بتهمة التورط في انقلاب على المجلس العسكري الحاكم.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالطرقات العامة، والارتكازات أمام قيادة الجيش والمرافق الحيوية.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت ضباطًا رفيعي المستوى، وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية صباح الأربعاء.

وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر، وقائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبدالعظيم محمد، فضلًا عن القياديين في تنظيم الإسلاميين، علي كرتي وكمال عبداللطيف، وأمين عام الحركة الزبير أحمد الحسن.

وأكدت مصادر أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.

وأشارت المصادر إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن، في 12 يوليو/ تموز الحالي، أن ضباطًا خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر، في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي، أنه تم اعتقال 12 ضابطًا و 4 جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.