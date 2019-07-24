تعيين اللواء يوسف الحنيطي قائدًا جديدًا للجيش الأردني

عيّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اللواء يوسف الحنيطي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا للفريق الركن محمود فريحات الذي أُحيل للتقاعد.
ونص المرسوم الملكي على تعيين اللواء الحنيطي رئيسًا لهيئة أركان الجيش الأردني، اعتبارًا من 24 يوليو/تموز 2019.
والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الأردني منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه بتاريخ 22-12-2016.
وبتعيين الحنيطي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، يكون أول قائد للجيش الأردني من مرتبات سلاح الجو.
ويعد الحنيطي القائد رقم 17 للجيش الأردني تعاقب على رئاسة وقيادة الجيش الأردني منذ 1923، وفق الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية.