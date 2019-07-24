تعيين اللواء يوسف الحنيطي قائدًا جديدًا للجيش الأردني

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عيّن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اللواء يوسف الحنيطي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا للفريق الركن محمود فريحات الذي أُحيل للتقاعد. ونص المرسوم الملكي على تعيين اللواء الحنيطي رئيسًا لهيئة أركان الجيش الأردني، اعتبارًا من 24 يوليو/تموز 2019. والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الأردني منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه…