أول تعليق مصري رسمي على حادث طابا

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات إثر سقوط مسيرة في طابا.

وأوضح أن إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.