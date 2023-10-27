أول تعليق مصري رسمي على حادث طابا
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات إثر سقوط مسيرة في طابا.
وأوضح أن إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.
وبين المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد، خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، مؤكدًا أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.
وتأتي تصريحات المتحدث العسكري المصري، كأول تعلّق على الحادث، بعد أن تحدثت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.
وكان الجيش الإسرائيلي قال، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.