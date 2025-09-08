نفذها "درع الساحل".. أول عملية إعدام ميداني لعلوي متهم بالتجسس

حصل "إرم نيوز" على فيديو "يتحفظ على نشره" يُظهر أول عملية إعدام ميداني نفذها "لواء درع الساحل" الذي يتزعمه مقداد فتيحة لمن قال إنه "جاسوس" يعمل لصالح الأمن العام السوري، حيث يظهر الفيديو الضحية يركع على الأرض بينما يُسمع صوت أحد منفذي الإعدام وهو يتلو "جرائم" المتهم وهي "التعاون مع من أسماهم (جماعة العشارنة)"، نسبة لبلدة العشارنة التي تتبع منطقة الغاب في محافظة حماة، والتي تضم تنظيما مؤيدا للسلطات السورية.

واتهم لواء "درع الساحل" الرجل، بتسليم مدنيين وعسكريين للأمن العام، وخاصة تسليم الشيخ شعبان منصور، أحد رموز الطائفة العلوية في سهل الغاب، مقابل 5 آلاف دولار .

وينتهي الفيديو بإطلاق النار على رأس الرجل الذي كان يرجو المنفذين العفو عنه، ولكن دون جدوى.

وهذه أول عملية إعدام لمتهمين بالتجسس من الطائفة العلوية، حيث سبق أن خرجت العديد من التحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنع التعامل مع السلطات السورية، فيما طالبت أصوات في الساحل بتصفية "الخونة" من أبناء الطائفة، في إشارة إلى مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في فريق المستشار خالد الأحمد وعضو لجنة السلم الأهلي فادي صقر، وهما من أبناء الطائفة العلوية الموالين للسلطة في دمشق.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع معلومات خاصة كان "إرم نيوز" قد نشرها قبل أيام، تفيد بمحاولات تركية لاختراق مجتمع الساحل السوري، وتحديدا العلويين، ومحاولة استمالتهم إلى جانب المشروع التركي في مواجهة المشروع الروسي والإسرائيلي.

وقالت مصادر خاصة إن اجتماعا ضم الشيخ أنس عيروط، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، وعضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي عن مدينة بانياس، مع ضابط استخبارات تركي وعضوين من لجنة السلم الأهلي العلويين الداعمين للسلطة، وهما فادي صقر وياسر عباس.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع كان مخصصا لمحاولات إقناع العلويين في الساحل بطلب الحماية التركية، فيما لو اتجهت البلاد إلى التقسيم والحكم الذاتي.

كما تأتي هذه العملية بعد عملية أخرى نوعية، شهدها الساحل السوري مؤخرا، وتمثلت باستهداف آلية تابعة للأمن العام على أوتستراد اللاذقية جبلة، حيث جرى نشر فيديو للعملية التي تم تنفيذها في 14 أغسطس/ آب. وأعلن فصيل مسلح مجهول يطلق على نفسه اسم (رجال النور - سرايا الجواد) عن تبنيه لعملية استهداف آلية تتبع لما وصفها "النصرة ودواعش الجولاني". وقال المتحدث في الفيديو إن هذه العملية هي ثأر لأرواح الشهداء، في إشارة إلى مجازر الساحل.

ويرى مراقبون أن هذه العمليات قد تكون مؤشرا لتغيرات مقبلة في الساحل السوري، وخاصة العملية الأخيرة ضد المتعاونين من السلطات السورية، إذ لا يحظى العلويون الذين يتعاونون مع السلطة في دمشق بأي شعبية في صفوف أبناء الطائفة، ويتهمهم معظم العلويين بالخيانة وبيع دماء الطائفة، وخاصة عقب مجازر الساحل التي ذهب ضحيتها نحو 2000 مدني.

كما يتهم العلويون السلطة ومن ورائها تركيا، بمحاولة شق الصف العلوي، عبر اختلاق مرجعيات جديدة لا تحظى بأي دعم أو قبول شعبي في مناطق الساحل.