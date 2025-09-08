"تستخدمه حماس".. الجيش الإسرائيلي يبرر تدمير برج الرؤيا في غزة

برر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية تدميره مبنىً شاهقًا آخر في مدينة غزة، قائلًا إن حركة حماس كانت تستخدمه، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن "إرهابيي المنظمة الإرهابية نصبوا في المبنى معدات لجمع المعلومات الاستخبارية وعبوات ناسفة ونقاط مراقبة"، وفق تعبيره.

وأضاف "يتواجد الإرهابيون الذين نصبوا معدات المراقبة والعبوات الناسفة في المنطقة القريبة من المبنى، ويعملون من هناك طوال فترة الحرب ضد القوات الإسرائيلية للتخطيط والترويج لمؤامرات إرهابية" بحسب تعبيره.

وأكد المتحدث أنه "قبل الهجوم، اتُخذت خطوات للحد من احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك تحذير السكان، واستخدام أسلحة دقيقة، والرصد الجوي، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دمر الجيش الإسرائيلي برج مجمع الرؤيا التجاري غربي مدينة غزة بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.