إعلام حوثي: 12 غارة إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن إن 12 غارة إسرائيلية على الأقل استهدفت في هذه الأثناء ميناء الحديدة.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز" أن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة استهدفت مرافق الداخلية ورصيفي الميناء الأول والثاني وأحدثت أضرارا واسعة فيهما، بعد قيام الحوثيين بعمليات ترميم لإصلاح أضرار الغارات السابقة

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن غاراته استهدفت بنى تحتية عسكرية لميليشيا الحوثي.

أخبار ذات علاقة هيئة بريطانية: هجوم مجهول على سفينة قبالة ميناء الحديدة

وبرر أن ميليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لنقل أسلحة من إيران لـ"استخدامها لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها"، بحسب بيان الجيش.

أخبار ذات علاقة الحوثيون يخلون ميناء الحديدة بعد التحذير الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر السكان عند ميناء الحديدة بضرورة الإخلاء الفوري، نظرا لاستعداده شن ضربات على الحوثيين، وفق قوله.