ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

إعلام حوثي: 12 غارة إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة (فيديو)

قصف إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدةالمصدر: وسائل إعلام يمنية
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن إن 12 غارة إسرائيلية على الأقل استهدفت في هذه الأثناء ميناء الحديدة.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز" أن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة استهدفت مرافق الداخلية ورصيفي الميناء الأول والثاني وأحدثت أضرارا واسعة فيهما، بعد قيام الحوثيين بعمليات ترميم لإصلاح أضرار الغارات السابقة

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن غاراته استهدفت بنى تحتية عسكرية لميليشيا الحوثي.

وبرر أن ميليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لنقل أسلحة من إيران لـ"استخدامها لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها"، بحسب بيان الجيش.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر السكان عند ميناء الحديدة بضرورة الإخلاء الفوري، نظرا لاستعداده شن ضربات على الحوثيين، وفق قوله.

 

 

