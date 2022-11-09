بالطيران المسير.. استهداف صهاريج نفط إيراني عند الحدود العراقية السورية

استهدف طيران مسير مجهول، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من الصهاريج التي تحمل نفطًا إيرانيًّا على الحدود العراقية السورية.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "صهاريج محملة بالنفط المرسلة من قبل إيران إلى لبنان كمساعدات استهدفت بقصف جوي من خلال طيران مسير مجهول بعد عبورها الحدود العراقية نحو الأراضي السورية بأمتار قليلة جدًّا".

وبينت المصادر أن "القصف الجوي أسفر عن احتراق عدد من الصهاريج النفطية، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا يرافقون الصهاريج، وغالبيتهم من الجنسية الإيرانية، لكن حتى الساعة لا توجد أي حصيلة مؤكدة لعدد القتلى والجرحى، كون الضربة تمت داخل الأراضي السورية".

وأضافت أن "خروج صهاريج النفط من الأراضي العراقية تمت وفق موافقات وإجراءات أصولية، وهي عبارة عن مساعدات مرسلة من إيران إلى لبنان، وهذه الصهاريج تمر بالعراق ثم سوريا لتصل إلى لبنان".