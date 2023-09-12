حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب

كان حفل عرس سببًا في إنقاذ جميع سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة الماضي، ودمر منازلهم المبنية من الحجر والطوب "اللبن"، في الوقت الذي كانوا يستمتعون فيه بالموسيقى الشعبية الأمازيغية في فناء خارجي.

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير (22 عامًا) ومزارع التفاح محمد بوضاض (30 عامًا) في قريته كطو، يوم السبت الماضي، وأقامت عائلة العروس حفل العرس التقليدي قبلها بيوم، وفقًا للعادات والتقاليد.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المدعوين لحظة وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، حين تحول مشهد الموسيقيين، الذين يرتدون أزياء محلية ويعزفون على المزامير والطبول المصنوعة من جلد الماعز، فجأة إلى فوضى وظلام وصراخ.

وقال العريس بوضاض، اليوم الثلاثاء، وهو يقف بجوار زوجته، وما زالا يرتديان ملابس زفافهما بعد مرور حوالي أربعة أيام على الزلزال الذي دفن متعلقاتهما تحت الأنقاض، إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.