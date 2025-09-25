نجاة إسرائيليين بأعجوبة إثر انفجار مسيرة حوثية في إيلات (فيديو)

كشفت لقطات جديدة من الهجوم الذي نفذته طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن، على إيلات، نجاة عدد من الإسرائيليين من الموت بأعجوبة، بعد الانفجار الذي وقع على مقربة منهم.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن هاجمت بطائرة مسيرة فندق "كلاب هوتيل" في إيلات جنوبي إسرائيل، وسط تقارير عن وقوع عشرات الإصابات بين الإسرائيليين، بعضها حرجة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، لقطات جديدة من الهجوم الجوي الذي نفذته ميليشيا الحوثي، تظهر الهجوم من زوايا جديدة.

ونشرت القناة 12 العبرية، مقطع فيديو للحظة الانفجار القوي، معلقة عليه بالقول: "توثيق إضافي للحظات الدرامية لسقوط الطائرة دون طيار في إيلات".

ويظهر في عدد من اللقطات المتداولة بعض الأشخاص وهم يخرجون مسرعين من موقع الانفجار، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران وتطايرت الشظايا من حولهم جراء انفجار المسيّرة.

من جهتها، ذكرت القناة 14 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بعد غارة الطائرة المسيّرة الحوثية مع رئيس بلدية "إيلات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس" فشل إحباط الهجوم الحوثي، رغم تنفيذ عدة محاولات لاعتراض المسيّرة، مشيراً إلى أنه تم "تفعيل الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية إلى إيلات".

وأكد الجيش سقوط المسيّرة الحوثية في إحدى المناطق بإيلات وسط تدخل سريع من جانب قوات الإنقاذ والبحث التي هرعت لمكان الحادث.