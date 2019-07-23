التلفزيون السوري: هجوم إسرائيلي على ”تل الحارة“ جنوب البلاد

نقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الرسمي السوري، أنباء عن هجوم إسرائيلي استهدف على مرتفعات تل الحارة جنوب البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، أن ”هناك أنباء عن هجوم إسرائيلي على منطقة استراتيجية في جنوب سوريا“.

وكانت مصادر مخابرات غربية قالت في وقت سابق إن فصائل مسلحة تدعمها إيران تتمركز في تلك المنطقة التي استهدفها الهجوم.

ولم تذكر قناة ”الإخبارية“ السورية التي ذكرت النبأ أي تفاصيل، لكنها قالت إن الهجوم وقع على منطقة تل الحارة التي كانت نقطة تمركز للقوات الروسية لوقت طويل، لكن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تولت السيطرة عليها لاحقًا وفقًا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية.