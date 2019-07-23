البرلمان العراقي يتسلم عشرات الطلبات لرفع الحصانة عن نواب متهمين بفساد

تسلم مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 40 طلبًا من القضاء العراقي لرفع الحصانة عن نواب، متهمين بقضايا فساد وشبهات أخرى.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي خالد الجشعمي في تصريحات صحفية إن ”رئاسة المجلس تسلمت أكثر من 40 طلبًا من الجهات القضائية لرفع الحصانة عن نواب، بقضايا مختلفة لا تتعلق بفساد فقط“.

وأضاف الجشعمي أن هذه الطلبات لا تزال حتى الآن لدى رئاسة مجلس النواب، ولم تعرض على اللجان البرلمانية المختصة، لمعرفة هوية النواب المعنيين.

يأتي هذا فيما تحدث مصدر برلماني، لـ“إرم نيوز“، عن تعرض رئاسة مجلس النواب إلى ما وصفها بـ“ضغوطات سياسية“، لمنع كشف أسماء النواب المعنيين، لافتًا إلى أنّ ”الجهات السياسية تضغط لطرح هذه القضية أمام المجلس، كون رفع الحصانة عن أي نائب، يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس“.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، أمس الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية.