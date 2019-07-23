اشتية: إسرائيل ترفض استعادة 4 مليارات شيكل مودعة بالبنوك الفلسطينية

قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن هناك ما يقارب 4 مليارات شيكل مودعة بالبنوك الفلسطينية وترفض تل أبيب استعادتها في الوقت الذي تسعى فيه السلطة إلى الانفصال التدريجي عن إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع مجلة ”أمريكيان بروسبكت“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى إلى تنفيذ خطة لتقليل الاعتماد على إسرائيل بشكل تدريجي، موضحًا أن السلطة الفلسطينية معتمدة بشكل شبه كامل على إسرائيل في مجالات الماء والكهرباء والتجارة والعمالة والسلع.

وأكد أن خطة السلطة الآن هي تحقيق ”الانفصال التدريجي من هذا الاعتماد الاستعماري وتنويع الاقتصاد الفلسطيني بعيدًا عن الاقتصاد الإسرائيلي“.

وأشار إلى أن السلطة بدأت مؤخرًا بتقليل الاعتماد على القطاع الطبي الإسرائيلي والتوجه إلى الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى التحول إلى مستشفيات في مصر والأردن.

وقال إن السلطة بدأت أيضًا استيراد الكهرباء من مصر لغزة ومن الأردن لمدينة أريحا، مبيناً أن هذا المشروع لا يزال في بدايته وأن هناك خطة للاعتماد بشكل كبير على الطاقة الشمسية، وهي مشاريع مجدية وناجحة نظرًا لسطوع الشمس في فلسطين لأكثر من 300 يوم في السنة.

وأضاف ”كما أننا ندرس الآن إنهاء هذا الاعتماد على الشيكل الإسرائيلي… هناك حوالي 25 مليار شيكل في الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى ما يقارب 4 مليارات شيكل في البنوك الفلسطينية وترفض إسرائيل استعادتها… لذلك نحن ندرس التحول إلى العملة الرقمية وسنكون من الدول القليلة في العالم التي تفعل ذلك… وأرجو ألا تفهمني خطأ لأني لا اتحدث عن عملة بتكوين بل عملة رقمية إلكترونية فلسطينية“.