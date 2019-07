إسرائيل تفجر بناية سكنية فلسطينية في القدس (فيديو)

View this post on Instagram

فجرت السلطات الإسرائيلية، اليوم، بناية سكنية فلسطينية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس الشرقية المحتلة. . ويأتي التفجير في إطار مواصلة إسرائيل، منذ ساعات الصباح عملية هدم لعشرات الشقق السكنية في البلدة الفلسطينية.